Ярославль, 29 июня, 2021, 10:17 — ИА Регнум. О необходимости развёртывания мобильных пунктов вакцинации заявил 29 июня на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

Срочно подыскать места под мобильные пункты мэр поручил главам районных администраций.

«Необходимо развернуть ещё дополнительные точки, которые мы оборудуем ‑ и в торговых центрах и местах массового прохождения, концентрации людей. Поэтому все предложения жду сегодня. Абсолютно точно, что в каждом районе предложения от главы, какой выбрать самый удобный для жителей, для того, чтобы можно было после работы прийти и вакцинироваться. Потому что те места, где сейчас проходит вакцинация — скапливаются большие очереди. Нам нужно максимально растянуть и создать все условия, чтобы было комфортно прийти, сделать вакцину и не тратить на это по 3 часа», — заявил мэр Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в действующих мобильных пунктах возникли очереди.