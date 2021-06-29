Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп во время своего пребывания у власти нанес своей деятельностью «невообразимый ущерб» отношениям Соединенных Штатов с союзниками и другими странами мира. Такое мнение 29 июня высказал действующий американский лидер Джо Байден в ходе проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демпартии США по сбору средств, его слова распространил пресс-пул Белого дома.

«Я только что вернулся из Европы. <…> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали какой невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте (президента США)», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, Байден не стал назвать бывшего американского лидера по имени. При этом действующий глава Белого дома не утончил, какие именно действия Трампа нанесли ущерб отношениям США с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что законопроекты о стимулировании в США научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок помогут на долгие годы оставить позади Китай и остальные страны мира.