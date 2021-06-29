Барнаул, , 10:14 — REGNUM Говоря о «дедолларизации» российской экономики, не стоит рассматривать её как «насмешку» над США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя слова научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюня, он также отметил:

«Скорее речь идёт о продолжении курса на дальнейшую суверенизацию нашей страны и создание по настоящему независимого государства. Снижение вложений средств ФНБ в доллары и сокращение расчетов в нём при торговых операциях с другими государствами — меры правильные и с учётом все более усиливающегося прессинга американских санкций на Россию во многом для нас вынужденные.

Другое дело, что этого все равно недостаточно — чтобы избавиться от излишней зависимости от западных стран (прежде всего, в сфере поставок оборудования и технологий) мы должны более активно развивать собственную экономику, вкладывать средства в науку и промышленность — на мой взгляд, в этом направлении государством делается пока недостаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мнение о том, что возможный отказ России от американского доллара — это протест, насмешка и презрение гегемонии США, высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. По его словам, дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платёжного средства.

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