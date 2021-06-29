Джакарта, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула готовность Индонезии принять председательство в G20 в 2022 году, сообщает Kompas.

Находясь в Италии, Ретно Марсуди сосредоточила внимание на проведении двусторонних встреч с рядом министров иностранных дел, включая Бруней, Индию, Японию, Сингапур и Испанию.

Индонезия надеется на сильное, всеобъемлющее и благотворное восстановление всех стран мира после пандемии.

Ретно Марсуди напомнила о важности укрепления отношений в секторе здравоохранения. По её словам, нынешняя программа вакцинации дает миру надежду на выход из пандемии. Индонезия продолжает поощрять обеспечение равного доступа к вакцинам для всех стран.

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