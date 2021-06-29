Москва, , 10:07 — REGNUM Законопроект о проживании одаренных детей в интернатах правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Предусматривается, что родительская плата за содержание обучающихся в таких интернатах не взимается, а содержание (проживание и питание) обучающихся осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по нормам и в порядке, которые установлены правительством.

Изменение направлено на повышение доступности обучения в интернатах для более широкого круга одаренных детей, отмечают авторы.

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