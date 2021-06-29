Ярославль, 29 июня, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославле наблюдается ажиотаж в мобильных пунктах вакцинации. Об этом жители города сообщают в социальных сетях. 28 июня ярославцы пожаловались на очереди в пункте в торговом центра «Вернисаж».

Пункт вакцинации в Ярославском цирке в первый день работы

По словам жителей, ожидание прививки растянулось на несколько часов. В этот же день мобильный пункт открылся и в ярославском цирке. Там тоже сразу возникла очередь.

Пункт вакцинации в Ярославском цирке в первый день работы

«В последние дни мы наблюдаем повышенный интерес жителей Ярославской области к вакцинации от коронавируса. Темп ускорился, но пока всё равно недостаточный, чтобы в этом году привить 60% жителей и сформировать коллективный иммунитет. Сейчас ведём переговоры об открытии новых мобильных пунктов в торговых центрах, в частности в «Ауре». Людям удобен такой формат — не нужно записываться, можно занять очередь и гулять по торговому центру», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ажиотаж в департаменте связывают не только с третьей волной коронавируса, но и с сезоном отпусков — ярославцы спешат привиться, чтобы избежать проблем на отдыхе.

Пункт вакцинации в Ярославском цирке в первый день работы

В первый же день прививку в Ярославском цирке сделали 120 человек. Всего, по данным на 28 июня, вакцинацию завершили 127 247 жителей области.