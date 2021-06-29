Барнаул, , 10:05 — REGNUM Мнение о том, что Конституция РФ позволяет сделать вакцинацию обязательной поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрия Липина, он пояснил:

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«Да, согласно Конституции права и свободы человека могут быть ограничены в общественно значимых целях. Но такое ограничение допустимо только в той мере, какой оно действительно необходимо (принцип соразмерности) и только федеральным законом (практика допускает ограничение прав и региональными законами, если федеральный законодатель такую возможность субъектам Федерации предоставил).

Поэтому действительно с точки зрения Конституции обязательная вакцинация может иметь место, учитывая общественную значимость данного вопроса в связи с опасностью коронавирусной инфекции, но для её введения необходимо осуществить соответствующее правовое регулирование на уровне законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мнение о том, что для введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19 необходим отдельный федеральный закон, высказал также Дмитрий Липин.

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