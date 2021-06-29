Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель прогулочного теплохода «Моя мечта» на Неве в Санкт-Петербурге. ЧП произошло из-за отказа двигателя. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Vk.com/spb_today Теплоход сел на мель в Петербурге из-за отказа двигателя (цитата группы «ДТП и ЧП СПб»)

Напомним, ранним утром 29 июня прогулочный теплоход «Моя мечта» типа «Москва-10» (судовладелец ООО «Минхерц и Компания») следовал по реке Неве и напротив дома 42 на Смольной набережной сел на мель. На борту судна находились 85 человек, из них 63 несовершеннолетних. Обошлось без пострадавших и разлива нефтепродуктов. Сотрудники МЧС перевезли всех пассажиров (78 человек) на берег, автобусами «Пассажиравтотранса» была организована их развозка по домам. Экипаж судна остался на борту. Около 06:00 мск судно сняли с мели.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта, — рассказали в ведомстве. — По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна».

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура для дачи объяснений вызвала судовладельца и капитана судна. После проверки всех обстоятельств, при наличии оснований, прокуратура примет меры реагирования. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.