Элиста, 29 июня 2021, 09:57 — REGNUM Владимир Агеев возглавил управления по эксплуатации групповых водопроводов Калмыкии. Об этом говорится в распоряжении за подписью главы республики Бату Хасикова.
«Назначить Агеева Владимира Владимировича директором бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Управление по эксплуатации групповых водопроводов», — сказано в документе.
Ранее управление возглавлял Сергей Мантеев. Он покинул этот пост по собственному желанию 24 июня 2021 года.
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