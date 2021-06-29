Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Рекомендации американским гражданам не посещать Белоруссию остаются в силе. Это следует из письменного заявления, распространённого 28 июня Госдепартаментом США.

«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», — пояснили в ведомстве и указали также на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в этой стране.

В Госдепе отметили, что в списке стран Белоруссия остаётся на четвертом уровне — «не путешествовать». Такая оценка связана с ограничениями со стороны белорусских властей в отношении людей с двойным американским и белорусским гражданством. Минск может не признать такое гражданство, отказать в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам или не сразу предоставить её.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп в конце мая рекомендовал американским гражданам не ездить в Белоруссию.

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