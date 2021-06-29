Джакарта, , 09:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Япония предоставит Индонезии два миллиона доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди «Япония пожертвует Индонезии около двух миллионов доз готовой вакцины»

По словам главы МИД, один миллион доз вакцины против коронавируса доставят в Индонезию 1 июля, а второй миллион доз — в конце июля.

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Глава МИД Индонезии также регулярно общается с главой МИД Индии для обсуждения вопросов здравоохранения. Индонезия надеется на возобновление экспорта терапевтических препаратов из Индии.

Всплеск случаев COVID-19 в Индии побудил местное правительство ввести временные ограничения на экспорт вакцин и лекарств за границу.

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