Москва, 29 июня, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Лямбда», который был впервые выявлен в Перу, обладает большей степенью заразности и устойчивости. Об этом 29 июня рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

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Как указал иммунолог, эта разновидность является отражением естественного процесса мутации SARS-CoV-2.

«Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», — сказал он.

Также специалист отметил, что, по его мнению, новый штамм будет более быстро заражать еще не переболевших COVID-19 и не прошедших вакцинацию от него.

«Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «Лямбда» постепенно вытеснит «Дельту», — добавил Жемчугов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили новую способность коронавируса проникать в клетки организма человека.