Варшава, , 09:37 — REGNUM 28 июня в городе Раголин (Великопольское воеводство на западе Польши) состоялась встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория и Сербия). Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Сообщается, что в ходе встречи глава польской дипломатии Збигнев Рау подчеркнул, что Варшава «последовательно поддерживает и будет поддерживать присоединение балканских государств к Евросоюзу».

Главы МИД Чехии, Словакии и Венгрии поддержали данный тезис и также выразили заинтересованность в евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии.

Збигнев Рау отметил, что процесс присоединения Западных Балкан к ЕС займет «очень много времени», тем не менее, он выразил надежду, что указанные государства «в любом случае станут членами Европейского союза».