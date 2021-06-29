Вильнюс, , 09:34 — REGNUM Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек 28−29 июня находится с первым официальным визитом в Литве. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

В рамках первого дня визита (28 июня) Витек встретилась с представителями польского меньшинства в Литве. Затем состоялись переговоры с министром юстиции Литвы Эвелиной Добровольской.

Сообщается, что во время встречи с литовскими поляками Эльжбета Витек указала, что приехала в Вильнюс для укрепления собственных контактов и польско-литовских отношений.

«Ситуация на востоке очень тяжелая и опасная. Мы и литовцы хотим стабильности и чувства безопасности для наших граждан», — указано в ее сообщении.

28 июня Эльжбета Витек также встретилась со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и ее заместителем Витаутасом Миталасом.

29 июня спикер Сейма Польши выступит в Сейме Литвы. Также запланированы встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой правительства Ингридой Шимоните. Во второй половине Витек встретится с учащимися польской гимназии им. Иоанна Павла II в Вильнюсе и с некоторыми депутатами Сейма Литвы.