Москва, 29 июня, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Для того чтобы провести отпуск на курортах Краснодарского края, вакцинироваться от COVID-19 готовы только 3% жителей России. Это 29 июня следует из данных опроса сервиса Superjob, которые приводит РБК.

Пляж в Сочи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

Отмечается, что опрос был проведен в конце июня по территории всей России и в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

В то же время 19% респондентов готовы привиться от нового заболевания вне зависимости от условий, которые поставили власти Краснодарского края, а 53% заявили, что не будут проходить вакцинацию в любом случае.

При этом среди мужчин готовы привиться от COVID-19 4% опрошенных, а среди женщин — только 2%.

В то же время женщины также чаще (56% опрошенных) категорически против вакцинации, нежели мужчины (52%). Вместе с тем около 25% участников опроса затруднились с ответом на этот вопрос.

Напомним, 24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля туристы смогут заселяться в гостиницы, санатории и пансионаты региона только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа — только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

При этом краевые власти объяснили такое решение тем, что в регионе увеличивается число заболевших и количество госпитализаций с COVID-19, в результате чего главной задачей является защита здоровья людей в туристический сезон.