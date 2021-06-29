Сеул, , 09:42 — REGNUM В Южной Корее обязали лица, прибывающие из 21 страны, соблюдать двухнедельный карантин несмотря на полную вакцинацию от COVID-19. Об этом 29 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

По их словам, данное решение местные власти приняли 29 июня для предотвращения распространения штамма «Дельта» («индийского» штамма).

Известно, что данные меры будут распространяться на прибывающих из Индии, Индонезии, Пакистана, ЮАР, Бангладеша, Филиппин, Суринама, Парагвая, Чили, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Свазиленда, Экваториальной Гвинеи и Мальты.

Ранее органы здравоохранения Южной Кореи сообщили об освобождении от карантина полностью вакцинированных как в стране, так и за рубежом препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако данное освобождение касается тех, кто въезжает в страну в деловых целях или для посещения ближайших родственников, участия в научных и общественных мероприятиях.