Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления 28 июня в парламенте республики обвинил членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в неконструктивной деятельности. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

«Знаете, что мне говорят наши американские и европейские друзья? Они говорят, что устали от жалоб лидеров «Нацдвижения» на нас, на проблемы нашей страны, на жалобы о том, что здесь происходят какие-то ужасы», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что для потенциальных иностранных инвесторов важно, чтобы в Грузии была политическая стабильность. Между тем, как заявил премьер-министр, члены ЕНД якобы пытаются эту стабильность нарушить.

«Несмотря на их вредоносную политику и постоянный саботаж, мы все-таки сумели сохранить мир и стабильное развитие нашей страны», — заявил глава правительства.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В ЕНД это соглашение не приняли, но согласились войти в парламент.

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