Пекин, , 09:29 — REGNUM Намерение властей России отказаться от американского доллара станет протестом против гегемонии Соединенных Штатов. Об этом в своей статье для издания Huаnqiu Shibao написал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, дедолларизация не сильно повлияет на Россию, поскольку статус рубля как законного платежного средства стабилен, а объемы прямой торговли РФ и США незначительны.

Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение перед союзниками, что само по себе является своеобразным унижением для Вашингтона, заключил Ицзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в кулуарах ПМЭФ, что в течение месяца Россия полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ и уменьшит в ней долю британского фунта.

По словам экспертов, российским гражданам можно не продавать имеющиеся у них американские доллары, и валютная стратегия не должна, к примеру, зависеть от ранее объявленного решения о дедолларизации Фонда национального благосостояния. Изменения в ФНБ на данный момент только отражают политические решения руководства страны по отвязке от доллара.

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