Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке в связи с обстрелом его вертолёта. Об этом говорится в расшифровке телефонного разговора руководителей двух стран, опубликованной Белым домом.

«Президент подтвердил прочное партнерство между Соединенными Штатами и Колумбией и пообещал поддержать усилия Колумбии по борьбе с пандемией COVID-19, пожертвовав 2,5 миллиона вакцин», — указано в сообщении.

Также американский лидер заявил, что поддерживает права мирных демонстрантов, но осуждает бессмысленные акты насилия и вандализма. Байден и Дуке обсудили сотрудничество в области безопасности, противодействие торговле наркотиками и изменению климата, затронули тему восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня вертолёт с колумбийским президентом Дуке обстреляли в восточном департаменте страны Норте-де-Сантандер. В корпус воздушного судна попали не менее шести пуль, пострадавших не было.

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