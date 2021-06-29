Москва, 29 июня, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Конституция Российской Федерации позволяет ввести обязательную вакцинацию с учетом приоритетного значения человеческих прав, которое закреплено в ее положениях, сообщил зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

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По его словам, Конституция предусматривает ограничение прав и свобод человека федеральным законодательством в условиях необходимости применения подобного рода меры, а именно — защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и государства.

«Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение», — цитирует его РИА Новости.

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Для введения в стране обязательной вакцинации от COVID-19 необходим отдельный федеральный закон, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июня, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России обратились в правительство РФ с просьбой об обязательной вакцинации всего взрослого населения России, за исключением пациентов с противопоказаниями и лиц с высоким титром антител.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент в РФ де-факто и де-юре нет обязательной вакцинации. Власти регионов вводят условия обязательной вакцинации только для людей, работающих в некоторых отраслях.

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