Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Законопроекты о стимулировании в США научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок помогут на долгие годы оставить позади Китай и остальные страны мира. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента США Джо Байдена, которое распространил Белый дом.

Два таких законопроекта приняла 28 июня Палата представителей Конгресса США. По словам Байдена, прежде власти США на протяжении десятков лет пренебрегали инвестициями и сокращали их, из-за чего страна оказалась в невыгодном конкурентном положении. Китай и другие страны целенаправленно развивают новые технологии и отрасли, а США могут статься позади.

Он заявил, что стране нужны вложения в конкурентоспособность, НИОКР, инновации, полупроводниковую промышленность и передовое производство. Экономика должна расти, нужны рабочие места для среднего класса с высокой оплатой.

«Восстановив эти внутренние источники силы, мы сможем превзойти Китай и весь остальной мир на долгие годы», — подчеркнул Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Сенат Конгресса одобрил законопроект о выделении $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере. Теперь Байден пообещал подписать все три законопроекта, если обе палаты Конгресса их одобрят.

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