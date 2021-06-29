Лондон, , 09:26 — REGNUM Потеря секретных документов о планах следования эсминца британских ВМС Defender через российские воды в Чёрном море является ошибкой, которую допустил «конкретный человек». Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, его слова приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

Эскадренный миноносец «Дефендер» Defence Images

«Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком», — сказал он во время своего выступления в британской палате общин.

Также Куин утончил, что потерявший указанные документы сотрудник позднее сам признался в этом.

Кроме этого, замглавы британского минобороны добавил, что на этих бумагах стоял гриф «секретно» и они могли быть доступны только сотрудникам секретной службы.

«Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Би-би-си опубликовала досье, которое было найдено на автобусной остановке в Кенте, где обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России около полуострова Крым. Из этих данных следовало, что в Лондоне ожидали с российской стороны резкой реакции.

Отметим, 23 июня эсминец Defender ВМС Британии пересек границу России в районе мыса Фиолент у побережья Крыма, после чего российский пограничный корабль, сделав несколько предупреждений, выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. После этого британский корабль покинул российские территориальные воды.