Пермь, , 09:02 — REGNUM В Соликамске Пермского края 28 июня депутаты гордумы рассмотрели вопрос об отставке спикера Дмитрия Гиндеса. За его уход с поста председателя гордумы проголосовали 14 человек. Однако этого количества голосов не хватило, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, чтобы отправить спикера в отставку, необходимо минимум 17 голосов. Голосование сорвалось из-за неявки ряда депутатов.

В результате Дмитрий Гиндес сохранит пост председателя соликамской гордумы до выборов, которые пройдут 19 сентября 2021 года.

Добавим, Дмитрий Гиндес участвовал в праймериз «Единой России», но проиграл, впоследствии политик вышел из рядов партии.

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