Пекин, , 08:59 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин впервые вручил ордена Первого июля, посвященные образованию Коммунистической партии Китая (КПК), 29 июня передает Центральное телевидение Китая.

Ордена получили 29 членов КПК, внесшие существенный вклад в социально-экономическое развитие Китая. Церемония вручения приурочена к столетию создания Коммунистической партии Китая.

Орден выполнен в красном, золотом и белом цветах. На нем изображена эмблема партии и пятиконечная звезда. Си Цзиньпин назвал лауреатов ордена простыми выходцами из народа, безмолвно преданных своему делу.

Ордена удостоены 29 человек, в том числе 21 мужчина и восемь женщин. Трое награждены посмертно.