Москва, 29 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Правительство России создает систему защиты от роста мировых цен на продукты, чёрные и цветные металлы и удобрения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Отмечается, что система защиты будет состоять из двух частей. Первая — модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и её влияния на российский рынок на перспективу двух месяцев. Кроме того, будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей.

Вторая предусматривает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую «красную линию», параметры которой сейчас уточняются, будут вступать в силу механизмы реагирования.

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Речь идёт в том числе о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей.

Таким образом, как пишет газета, правительство хочет избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен.

«Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», — сказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил ввести временные пошлины экспорт чёрных и цветных металлов с 1 августа до 31 декабря.

Министр рассказал о росте цен на мировых рынках, а также росте экспорта российских предприятий. По его словам, за тот период, пока будет действовать временная пошлина, необходимо создать постоянно действующий механизм.

Глава Минэкономразвития отметил, что предлагается ввести пошлину только за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом подчеркнул необходимость переговоров с членами союза о том, чтобы предотвратить реэкспорт продукции.

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