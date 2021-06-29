Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Израилю следует поддерживать экономические возможности Палестины, считают США. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров президентов США и Израиля Джо Байдена и Реувена Ривлина, распространённом 28 июня.

Американский и израильский лидеры обсудили обстановку в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Байден, как отмечается в заявлении, подчеркнул важность того, чтобы «Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа».

Глава США подтвердил, что лучший путь к прочному миру — сосуществование двух государств. Эту идею нужно продвигать при одновременном ослаблении позиций экстремистов, указали в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден пригласил на личную встречу премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Дата визита израильского премьера в США пока неизвестна.

Читайте также: Глава МИД Израиля назвал США «верным другом»