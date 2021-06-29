Калуга, 29 июня, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Калуге проходит XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров «Укрепление муниципальных и региональных связей — расширение горизонтов». Это одно из заключительных мероприятий Года Германии в России, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На конференции

Приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Символично, что ваша конференция проходит в Калуге, отмечающей в нынешнем году cвoë 650-летие. Этот красивый и гостеприимный город долгое время поддерживает весьма тесные, разноплановые экономические, социальные и гуманитарные связи с германскими партнёрами, которые уже позволили реализовать много интересных, по-настоящему взаимовыгодных проектов. Движение породнённых городов традиционно является значимой составляющей двустороннего взаимодействия и одной из наиболее эффективных форм народной дипломатии». Глава государства выразил уверенность в том, что конференция послужит «развитию конструктивных партнёрских связей, а также упрочению доверия и понимания между народами России и Германии», — говорится в приветствии.

Конференция, организаторами которой выступают Германо-Российский Форум, Федеральный союз Германских обществ «Запад-Восток», Фонд «Западно-Восточные встречи» и Международная ассоциация «Породненные города», проходит раз в два года поочередно в городах России и Германии.

Организация мероприятия 2021 году была особенно трудна. Это отметили почти все выступившие на её открытии. Например, сенатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что из-за непростой ситуации в мире не все смогли принять личное участие. Обращаясь к присутствующим, сенатор сказал: «Я благодарю вас за ваше мужество, за наше общее стремление развивать межрегиональные связи. Народная дипломатия во все времена имела очень большое значение. То, что мы с вами делаем, и есть народная дипломатия в самом благородном ее проявлении». Он зачитал приветственное письмо председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Свои обращения участникам конференции направили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Хайко Маас. В каждом высказывании как с российской, так и немецкой сторон звучали слова о необходимости развивать многолетние традиции сотрудничества между странами, которые создают представители гражданского общества, бизнеса, жители больших и малых городов.

В своем выступлении губернатор области Владислав Шапша отметил: «Калужане дорожат дружескими связями с Зулем — первая делегация из этого прекрасного немецкого города посетила Калугу в год ее 600-летия, то есть полвека назад. Германо-Российская конференция — важная часть двустороннего гуманитарного сотрудничества. Нам нужен открытый диалог по всем значимым для наших стран вопросам: экономика, доступная городская среда, экология, здоровье, образование». Глава области также подчеркнул: «Германия — один из важнейших экономических партнёров Калужской области. В 2020 году ФРГ заняла первое место среди внешнеторговых партнеров региона. Более двадцати немецких компаний работают на нашей территории, выпускаемая ими продукция поставляется в том числе на экспорт».

В 2021 году в рамках деловой программы на площадках калужского Инновационного культурного центра будет работать ярмарка-выставка «Рынок возможностей», пройдут дискуссии по вопросам дальнейшего расширения диалога между муниципалитетами для развития германо-российских отношений, инвестиционной и социальной политики, подготовки кадров для новой экономики. Кроме того, состоится заседание рабочей группы «Города-партнеры России и Германии и воспоминание о прошлом ради будущего. 22 июня 1941 /2021 — вехи европейского значения». Для участников мероприятия подготовлена экскурсионно-культурная программа по знаковым для истории Калужской области местам. Первый день работы конференции завершился торжественным приемом от имени правительства Калужской области.