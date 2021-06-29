Брюссель, 29 июня 2021, 09:10 — REGNUM Европейский союз сожалеет, что власти Белоруссии приняли решение покинуть программу «Восточного партнёрства», сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Заседание на саммите «Восточное партнерство»
Заседание на саммите «Восточное партнерство»
Consilium.europa.eu

«Евросоюз сожалеет о решении (президента Белоруссии Александра) Лукашенко приостановить своё участие в программе «Восточного партнёрства», — сказала она.

Она добавила, что решение властей республики «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», который, по мнению чиновницы, является «выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках «Восточного партнёрства».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Белоруссии 28 июня официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Поводом стали санкции ЕС, введённые в отношении официального Минска.

В МИД Белоруссии 28 июня был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Ему «была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Шубеля также проинформировали «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».

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