Брюссель, , 09:10 — REGNUM Европейский союз сожалеет, что власти Белоруссии приняли решение покинуть программу «Восточного партнёрства», сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Заседание на саммите «Восточное партнерство» Consilium.europa.eu

«Евросоюз сожалеет о решении (президента Белоруссии Александра) Лукашенко приостановить своё участие в программе «Восточного партнёрства», — сказала она.

Она добавила, что решение властей республики «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», который, по мнению чиновницы, является «выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках «Восточного партнёрства».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Белоруссии 28 июня официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Поводом стали санкции ЕС, введённые в отношении официального Минска.

В МИД Белоруссии 28 июня был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Ему «была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Шубеля также проинформировали «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».

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