Дамаск, , 08:57 — REGNUM Американские военные открыли ответный огонь после того, как их база, находящаяся на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетной атаке. Об этом 29 июня сообщает сирийский государственный телеканал «Сурия».

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что указанный инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар.

Также указывается, что, до данным источников телеканала, в настоящее время территория около «незаконной базы» США патрулируется военной авиацией.

При этом представитель международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, полковник Уэйн Маротто подтвердил на своей странице в соцсети Twitter, что американская военная база подверглась атаке.

Кроме этого, он уточнил, что ракетный обстрел базы произошел в 19:44 (совпадает с мск) 28 июня, и заявил, что военные США открыли ответный огонь из соображений самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на границе Ирака и Сирии.