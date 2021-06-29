Оренбург, , 08:37 — REGNUM Парламентские партии провели съезды и утвердили предвыборные списки кандидатов в Госдуму.

В команду общефедерального списка партии «Справедливая Россия — за правду» вошли 307 кандидатов, распределенных по 36 территориальным группам. Кандидатом в депутаты Госдумы от Оренбургской области стала лидер Оренбургского партотделения Оксана Набатчикова.

Согласно решению КПРФ первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин вместе с первым секретарём Орского МО КПРФ Владимиром Гудомаровым и секретарём Октябрьского МО КПРФ Наталией Алексеевой представит Оренбургскую область в региональной группе (Оренбургская, Самарская и Ульяновская области), которую возглавит зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Леонид Калашников.

В одномандатном округе № 142 (Оренбургском) выдвинут депутат Оренбургского горсовета Нурлан Мунжасаров, в одномандатном округе № 143 (Бугурусланском) — депутат Заксобрания Владимир Турчин, в одномандатном округе № 144 (Орском) — депутат Заксобрания Сергей Романенко.

Региональную группу ЛДПР от Оренбуржья возглавили депутат Госдумы Сергей Катасонов и сенатор Елена Афанасьева. За мандат по 142 округу будет бороться Вадим Бикбов, 143 округу — Иван Дубинин, 144 округу — Сергей Путинцев.

В тройку лидеров списка «Единой России» вошли губернатор Денис Паслер, заведующая отделением кардиологии Оренбургской областной клинической больницы № 2 Светлана Быкова и председатель Заксобрания региона Сергей Грачёв.

По трем одномандатным округам бороться за депутатское место будут секретарь регионального отделения «Единой Россия» Олег Димов, депутат Заксобрания Андрей Аникеев и депутат Госдумы Виктор Заварзин. Все они одержали победу в праймериз.

Напомним, единый день голосования в России запланирован на 19 сентября 2021 года. В Оренбургской области пройдут выборы в Госдуму, Заксобрание и органы местного самоуправления.

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