Варшава, , 08:34 — REGNUM 28 июня в Варшаве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского с послом Израиля в республике Талем Бен-Ари-Аалоном. Переговоры состоялись по инициативе дипломатического ведомства Польши, передает пресс-служба МИД Польши.

Встреча была связана с принятой Сеймом Польши поправкой в Кодекс административного судопроизводства. Нововведения устанавливают, в числе прочего, новые правила реституции имущества. Согласно новым правилам, запрещается возвращение имущества, принадлежавшего евреям до Второй мировой войны, их потомкам. На данное нововведение ранее последовала негативная реакция властей Израиля.

Сообщается, что по итогам переговоров Павел Яблоньский передал руководителю израильского посольства позицию Польши по критике властями Израиля новых статей Кодекса административного судопроизводства.

Польский дипломат подчеркнул, что вспоминать историю Второй мировой войны следует с учетом фактов всех ее жертв, которыми были не только евреи, но и поляки.

«Нельзя устраивать соревнования, какая жертва пострадала больше», — сказал Павел Яблоньский.

«Мы считаем, что о трудных проблемах, о спорных вопросах между государствами, нужно говорить, опираясь на взаимное уважение. Поэтому непонятно, почему израильская сторона считает, что, принимая наши решения, мы должны действовать в первую очередь в ее интересах, а не своих», — добавил он.