Вашингтон, 29 июня, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты могут вести сотрудничество в вопросах борьбы с глобальными изменениями климата, а также в сфере нераспространения ядерного оружия. Об этом 29 июня заявил американский президент Джо Байден, обращаясь к совместной сессии конгресса, стенограмму его выступления приводит пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Я ясно дал понять президенту (Владимиру) Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — сказал он.

В то же время американский лидер указал, что Вашингтон будет принимать ответные меры по поводу возможных «кибератак или вмешательства в экономику» США.

«И я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам», — уточнил Байден.

«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — также добавил он.

При этом президент США отметил, что в ходе своей поездки по Европе он рассказал о «необходимости соблюдения Китаем аналогичных правил поведения для глобальной экономики XXI века».

«Суть всего этого в стране и за рубежом заключается в том, что мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать. Но нам еще многое предстоит сделать», — пояснил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что посол США в России Джон Салливанпланирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.