Киев, , 08:28 — REGNUM Украина намерена и далее поддерживать народ Белоруссии, несмотря на «ошибки», совершаемые президентом страны Александром Лукашенко и другими чиновниками. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

По его мнению, одной из таких ошибок является выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство».

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнёрства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов», — отметил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выходом из «Восточного партнёрства» власти Белоруссии наказали жителей своей страны.

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