Киев, 29 июня 2021, 08:28 — REGNUM Украина намерена и далее поддерживать народ Белоруссии, несмотря на «ошибки», совершаемые президентом страны Александром Лукашенко и другими чиновниками. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.
По его мнению, одной из таких ошибок является выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выходом из «Восточного партнёрства» власти Белоруссии наказали жителей своей страны.
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