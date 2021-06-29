Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В ЦИК Ульяновской области подали документы первые кандидаты на пост губернатора региона. Первым представил документы претендент от ЛДПР Сергей Маринин, затем — врио губернатора, коммунист Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы губернатора Ульяновской области состоятся 19 сентября в Единый день голосования. Для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

В ЦИК Ульяновской области подали заявления первые потенциальные участники губернаторской кампании. 24 июня рабочая группа регионального избиркома приняла документы от депутата Госдумы Сергея Маринина (ЛДПР), 28 июня — от врио губернатора Алексея Русских (КПРФ), который руководит регионом с 8 апреля 2021 года.

Напомним, что выдвижение кандидатов завершится 8 июля в 18:00.

Читайте ранее в этом сюжете: КПРФ выдвинула кандидата в губернаторы Ульяновской области