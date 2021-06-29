Вашингтон, 29 июня, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили новую способность коронавируса проникать в клетки организма человека. Об этом 29 июня сообщает Phys.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Лаборатория

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При этом обычно SARS-CoV-2 попадает в организм следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает внутрь нее.

Вместе с тем в ходе исследования выяснилось, что из-за мутации коронавирус не всегда пользуется рецепторами ACE2, что говорит о том, что вирус способен к неожиданному изменению, что позволяет ему находить новые пути заражения организма.

Уточняется, что исследователи провели большую часть экспериментов с клетками почек приматов, так как в них SARS-CoV-2 быстро распространяется, в то же время эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, который выращен в лаборатории (вариант E484D S).

«Это был невероятный сюрприз для нас», — заявил один из ученых.

Также исследователи предположили, что коронавирус пребывает под «селективным давлением», и оно вынуждает его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Ученые отметили, что считают это явление пугающим.

В то же время они указали, что на данный момент неизвестно, может ли подобная мутация произойти в реальных условиях, а не в лаборатории. При этом ученые уточнили, что им необходимо найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.

Кроме того, исследователи выяснили, что мутация E484D S продолжает быть восприимчивой к антителам прошедших вакцинацию пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этой разновидности вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что защитную маску, позволяющую выявлять заражение коронавирусом нового типа, разработали ученые в США.