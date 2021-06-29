Пекин, , 08:21 — REGNUM Возможный отказ России от американского доллара — это протест, насмешка и презрение гегемонии США, считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчётах станет «насмешкой Москвы над США».

«Дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платёжного средства, а основными торговыми партнёрами Москвы являются Европейский союз и Китай», — написал он в своей статье для издания Huаnqiu Shibao.

Процесс дедолларизации поставит Соединённые Штаты в неловкое положение перед его союзниками, что «станет унижением для Вашингтона».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня министр финансов России Антон Силуанов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что РФ в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния, заместив его увеличением доли евро и юаня, а также вложениями в золото.

В свою очередь, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа России и Китая от доллара и движения Москвы и Пекина к финансовому союзу.

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