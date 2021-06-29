Джакарта, , 08:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила Италию для участия в заседании G20, сообщает Antara.

Перед встречей министров иностранных дел G20 в Бари Ретно Марсуди получила возможность встретиться с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министром иностранных дел Канады Марко Гарно в Риме 27 июня.

«В этом году Италия председательствует в G20, а в следующем году настанет черед Индонезии. Мы согласились поддерживать председательство друг друга», — заявила Ретно Марсуди.

Министры иностранных дел Индонезии и Италии договорились обсудить сотрудничество в области торговли, инвестиций, вакцин, а также ряд региональных и международных вопросов.

Глава МИД Канады выразил поддержку председательству Индонезии в G20 в 2022 году. В ходе двусторонней беседы главы МИД Индонезии и Канады приветствовали начало переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Встреча G20 будет посвящена укреплению многосторонности, глобальному управлению, продовольственной безопасности и устойчивому восстановлению в развивающихся странах, особенно в условиях пандемии COVID-19.

Ожидается, что на встрече G20 обсудят долгосрочные стратегии восстановления экономики, окружающей среды и здоровья после пандемии в целях повышения устойчивости к будущим глобальным кризисам в области здравоохранения.