Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Рано утром 29 июня в центре Петербурга на Неве село на мель прогулочное судно «Моя мечта» (тип «Москва 10»), на борту которого находилось 85 человек, большинство из которых — молодые люди в возрасте 16−18 лет. Все пассажиры эвакуированы, погибших и пострадавших нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулки на теплоходе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, судно село на мель напротив дома 42 по Смольной набережной. Людей с судна эвакуировали на берег катерами Поисково-спасательной службы Петербурга и ГУ МЧС. К месту происшествия на набережную подогнали автобусы «Пассажиравтотранса» для размещения спасённых.

В 05:15 мск эвакуация пассажиров была завершена. На берег доставлены 78 человек, в том числе 63 несовершеннолетних пассажира.

«На борту остался экипаж в составе семи человек. Разлива нефтепродуктов нет», — отметили в ГУ МЧС.