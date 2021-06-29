Кемерово, , 08:00 — REGNUM Решением Кемеровского городского совета депутатов, членом избирательной комиссии города с правом решающего голоса назначен Михаил Ильин. Его кандидатура была внесена областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и рассмотрена кемеровскими депутатами на слушаниях.

Также назначена дата выборов депутатов горсовета VII созыва.

«Принято решение совместить выборы кемеровских депутатов с избранием депутатов Государственной думы РФ. Они состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года», — уточнили в совете депутатов Кемерова.