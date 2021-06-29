Санкт-Петербург, 29 июня, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Данные о новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге говорят о том, что город вышел на плато по COVID-19 в ходе третьей волны эпидемии. Такое мнение высказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница в Петербурге

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Он отметил, что на прошедшей неделе не было отмечено существенного роста по числу положительных тестов на SARS-CoV-2.

«Есть и другие симптомы, которые говорят о том, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но плато», — сказал Лисовец вечером 28 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В связи с этим он не ожидает «серьезного роста числа заболевших, нуждающихся в стационарной помощи».

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что коечный фонд для больных ковидом и пневмонией в городе нарастят до уровня, который был достигнут в ходе второй волны, зимой 2020−2021 года. Тогда число инфекционных коек достигало 12 тысяч.