Москва, , 07:48 — REGNUM Никакого диалога между Россией и Западом не было и не будет, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что прошедшая в Женеве встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом ничего общего с диалогом не имеет, это лишь видимость, которую Запад тут же дезавуировал.

«Давайте сами себя не обманывать. Да, встреча Байдена с Путиным — это хорошо. Да, сам факт того, что они поговорили, и вроде бы как после этого показалось, что может быть напряженность немного снизилась, это хорошо. Но диалога никакого я не вижу. Более того, провокация английского корабля [Defender] — очевидный, на мой взгляд, ответ на статью Путина в немецком СМИ и на эту конференцию», — заявил Михеев.

По его словам, Запад мгновенно дезавуировал все позитивные ожидания, которые имели место после встречи Путина с Байденом. А главная проблема России заключается в том, что она все время хочет увидеть диалог с Западом в ситуации, когда Запад демонстративно говорит, что никакого диалога с нами быть не может.