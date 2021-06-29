Москва, 29 июня 2021, 07:48 — REGNUM Никакого диалога между Россией и Западом не было и не будет, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что прошедшая в Женеве встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом ничего общего с диалогом не имеет, это лишь видимость, которую Запад тут же дезавуировал.
По его словам, Запад мгновенно дезавуировал все позитивные ожидания, которые имели место после встречи Путина с Байденом. А главная проблема России заключается в том, что она все время хочет увидеть диалог с Западом в ситуации, когда Запад демонстративно говорит, что никакого диалога с нами быть не может.