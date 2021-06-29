Чебоксары, 29 июня, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 июля произойдёт плановый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем она вырастет на 3,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные госслужбы по тарифам Чувашии

Со второго полугодия в республике в 285 муниципальных образованиях из 296 в среднем тарифы на ЖКУ поднимутся на 3,4%, в остальных 11 муниципалитетах рост будет достигать 5,4%. В частности, в Чебоксарах (5,4%), Козловке (5,2%), Шумерле (5,1%), Новочебоксарске, Урмарах (5%), Марпосаде (3,6%).

Что касается средних изменений по видам коммунальных ресурсов и услуг, то плата за газ вырастет на 2,9%, теплоснабжение, электрическая энергия и услуги за вывоз мусора подорожают на 3,4%, плата за водоснабжение (горячее и холодное) и водоотведение вырастет на 3,9%.

Отметим, что в январе — мае 2021 года в Чувашии различные выплаты в рамках оказания мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 313,5 тыс. жителей на сумму 830,5 млн рублей.