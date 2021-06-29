Лима, , 07:46 — REGNUM Кандидат в президенты Перу от ультраправой партии «Народная сила» Кейко Фухимори, которая по итогам полного подсчёта голосов проиграла во втором туре с минимальным разрывом, 28 июня направила действующему президенту Франсиско Сагасти письмо с просьбой провести международный аудит результатов второго тура выборов. Об этом сообщает газета Peru.21.

«Мы просим вас обратиться к международным организациям с просьбой провести избирательный аудит, в ходе которого независимыми организациями могут быть проверены списки избирателей, протоколы голосования и компьютерная система», — говорится в письме Фухимори.

Целью данного предложения, по словам политика, является намерение определить, «отражают ли результаты, обработанные и учтённые ЦИК, истинную волю народа на выборах 6 июня».

28 июня пленарное заседание Национальной избирательной коллегии Перу отклонило второй пакет из 10 апелляционных обращений Фухимори о признании недействительными протоколов избиркомов в пяти провинциях страны. Ранее были отклонены первые 10 апелляционных обращений, 29 июня будут рассмотрены ещё восемь.

Напомним, во втором туре выборов президента Перу победу одержал Педро Кастильо от леворадикальной партии «Свободное Перу», набравший 50,12% голосов избирателей. Фухимори во втором туре получила 49,87% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США назвал недавние президентские выборы в Перу «моделью демократии» вопреки попыткам консервативного кандидата Кейко Фухимори аннулировать результаты из-за предполагаемого мошенничества.

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