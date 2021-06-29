Вильнюс, , 07:39 — REGNUM Решение белорусских властей отказаться от участия в проекте ЕС «Восточное партнерство» «наказывает» самих граждан Белоруссии, 28 июня заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что, несмотря на этот шаг руководства республики, жители страны все равно воспользуются «плодами» инициативы Евросоюза. По его мнению, это станет возможным после проведения выборов в Белоруссии.

Министр подчеркнул, что предложение ЕС по участию в проекте остается в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня министерство иностранных дел Белоруссии официально уведомило о приостановке участия Минска в программе «Восточное партнерство» из-за ранее введенных Брюсселем санкций.