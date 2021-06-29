Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Сотрудничество в сфере нераспространения ядерного оружия, а также борьбы с изменением климата, могут вести Россия и США. Об этом заявил американский президент Джо Байден 28 июня в ходе видеоконференции комитета Демпартии по сбору средств.

Глава Белого дома отметил, что он сообщил об этой идее российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Байдена, в разговоре с президентом РФ он сказал, что отношения двух стран «должны быть стабильными и предсказуемыми».

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что Вашингтон собирается принять «ответные меры» в связи с «кибератаками или вмешательством в экономику» США. Он также добавил, что Соединенные Штаты «участвуют в состязании за XXI век и за право иметь сильнейшую экономику в этом веке».

Глава государства призвал участников мероприятия «действовать быстро и оперативно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден пообещал не допустить получения Ираном ядерного оружия в период своего президентства.

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