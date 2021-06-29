Абакан, 29 июня, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Министром природных ресурсов и экологии Хакасии назначен Владимир Лебедев. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в республиканском правительстве.

R-19.ru Владимир Лебедев

Официально в должность министра Лебедев вступил 28 июня, до этого он возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности. Соответствующее распоряжение подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Владимир Лебедев родился в 1986 году. Окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф Катанова по специальностям «Налоги и налогообложение», «Юриспруденция». В Иркутской государственной сельхозакадемии прошёл профессиональную переподготовку по программе «Биология — охотоведение». Трудовую биографию начал в 2007 году. С декабря 2016 года был председателем Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Хакасии. С марта 2020 года — заместитель министра природных ресурсов и экологии Хакасии по вопросам охраны животного мира. С февраля 2021 года являлся и. о. министра природы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, до Лебедева минприроды Хакасии возглавлял Сергей Арехов. Он ушёл в отставку в октябре 2020 года.