Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Резолюцию о создании спецкомитета по расследованию беспорядков и штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января внесла в Конгресс США спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Проект резолюции представлен на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, в специальный комитет войдут 13 человек. При этом восемь из них будет назначать сама спикер палаты представителей. Остальные пять кандидатур будут согласовываться с республиканцами, которые находятся в меньшинстве в американском Конгрессе.

Отмечается, что комиссия будет заниматься «проведением расследования и сообщением о фактах, обстоятельствах и первопричинах акта внутреннего терроризма в отношении комплекса Капитолия США, касающегося попыток помешать мирной передаче власти в стране». Спецкомитет также будет изучать работу силовых ведомств США, связанную с беспорядками. Кроме того, комиссия будет выявлять и случаи иностранного вмешательства.

Напомним, предыдущее предложение о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия в январе 2021 года было заблокировано в Сенате США. Законопроект рассматривался в мае, однако для его прохождения не хватило голосов.