Пекин, , 05:29 — REGNUM Под руководством Китайско-российского Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве две страны продолжат прилагать согласованные усилия и твердо двигаться вперед, несмотря на трудности и препятствия, стоящие впереди, заявил в КНР Си Цзиньпин, передает 28 июня агентство Синьхуа.

Китайский лидер сделал соответствующие замечания во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи в Пекине. Идея прочной дружбы, которая была закреплена в договоре, соответствует основополагающим интересам двух стран, а также темам времен мира и развития, сказал Си Цзиньпин.

Он также сказал, что договор является ярким примером укрепления нового типа международных отношений и построения сообщества с общим будущим для человечества.

Напомним, что лидеры двух стран договорились продлить действие договора во время виртуальной конференции, прошедшей между лидерами двух стран 28 июня.