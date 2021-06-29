Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Наступательные действия радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане вызывают беспокойство. Об этом заявил командующий войсками США и НАТО в этой азиатской республике генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер 28 июня в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что исламисты ведут «наступательную операцию по всей стране». Миллер допустил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут попытаться «захватить власть военным путем». Глава коалиционных войск также подчеркнул, что необходимо предпринимать усилия для того, чтобы жители Афганистана не потеряли надежду и не посчитали, что победа радикалов предрешена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о захвате уже 80% территории Афганистана. По его словам, в процессе вывода военнослужащих США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта этой страны сильно изменилась.