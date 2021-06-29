Владивосток, 29 июня, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Минздрав Приморья рекомендует с симптомами ОРВИ обращаться в амбулаторные инфекционные центры (АИЦ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе краевого правительства.

ИА REGNUM Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

Пациентам оказывают в центрах квалифицированную медицинскую помощь. На приём к врачу можно попасть ежедневно с 8:00 до 22:00.

Амбулаторные инфекционные центры с отдельным входом открыли в Приморье осенью 2020 года по рекомендациям Минздрава РФ.

С высокой температурой, 38 градусов и выше, медики рекомендуют оставаться дома и вызывать врача.

С другими жалобами пациентов принимают в плановом режиме в поликлиниках.

Всего в Приморье открыто 12 амбулаторных инфекционных центров и инфекционных кабинетов. Большая часть во Владивостоке.

В 20 больницах региона развернуто 1870 коек для лечения пациентов с пневмониями и COVID-19.

Читайте также: В Роспотребнадзоре разработали спрей для носа с антителами от ОРВИ

Как сообщало ИА REGNUM, спрей для носа с антителами к различным распираторным инфекциям разработали специалисты Роспотребнадзора. Об этом научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Владимир Алешкин рассказал 28 июня газете «Известия».